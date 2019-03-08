Kars Vali Öksüz Güvenlik Güçlerinin Kentteki Çalışmalarını Anlattı

Kars Valisi Türker
Öksüz, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek, güvenlik güçlerinin geçen yıl yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Polisevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İl Jandarma
Komutanı Albay Osman Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve bazı emniyet ve jandarma mensupları katıldı.
Vali Öksüz, 2018-2019 yılları arasında jandarma ve emniyet görevlilerince yapılan çalışmalarda, 599 bin 490 kişinin ve 199 bin 450 aracın asayiş yönünden incelendiğini söyledi.
Geçen yıl güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda, 84 FETÖ/PDY ve 23 PKK/KCK terör örgütü üyesinin tutuklandığını söyleyen Öksüz, kentte önemli operasyonların ve çalışmaların yapıldığını belirtti.
Jandarma, Muammer Türker, Kars, Güncel
Kaynak: AA