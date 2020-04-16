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Kars Valiliği binlerce ücretsiz maske dağıttı

Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla Kars geneline binlerce ücretsiz maske dağıtıldı.

16.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:35
Kars Valiliği binlerce ücretsiz maske dağıttı
Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla Kars geneline binlerce ücretsiz maske dağıtıldı.

Kars genelinde dağıtımına polislerce başlatılan ücretsiz maskeler Kars Valiliği tarafından herkese ücretsiz ulaştırılıyor. Bugün Kağızman 'da da Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla binlerce kişiye ücretsiz olarak Kağızman polisi tarafından dağıtılan maskelerden vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. İlçe halkı son zamanlarda maske bulmakta sıkıntı yaşadıklarını bu nedenle Kars Valisi Türker Öksüz'e ücretsiz dağıtılan maskeler için teşekkür ettiklerini belirttiler. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Muammer Türker, Kağızman, Kars, Güncel
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