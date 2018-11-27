Kars Valisi Kazada Yaralananları Ziyaret Etti

27 Kasım 2018 Salı 11:12



27 Kasım 2018 Salı 11:12

Kars'ta kayarak yoldan çıkan öğrenci servisi şarampole devrildi. Kazada 11'i öğrenci 13 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Azat köyünden Kars merkeze öğrenci getiren Güven Kartay idaresindeki 36 M 0438 plakalı minibüs, Karacaören köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.Öte yandan kazayı öğrenen Vali Türker Öksüz ve Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun'un da yaralıları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. - KARS