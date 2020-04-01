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Kars Valisi Öksüz'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Kars Valisi Türker Öksüz, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek amacıyla 1 aylık maaşını bağışladı.

01.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:18
Kars Valisi Öksüz'den
Kars Valisi Türker Öksüz, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek amacıyla 1 aylık maaşını bağışladı.
Vali Öksüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan kampanyaya destek verdiğini belirtti.
Vatandaşları da kampanyaya destek olmaya davet eden Öksüz, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de bir maaşımla katılıyorum. İyiliğin ve cömertliğin temsilcisi aziz milletimizle bu günleri birlik ve beraberliğimizle atlatacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Muammer Türker, Kars, Güncel
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