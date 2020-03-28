Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kars Valisi Öksüz'den Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda "evde kalın" çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için Kars'ta, Vali Türker Öksüz başkanlığında "İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

28.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:20
Kars Valisi Öksüz'den Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için Kars 'ta, Vali Türker Öksüz başkanlığında "İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.
Gazi Toplantı Salonu'ndan gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Boşnak, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile bazı kurum müdürleri katıldı.
Vali Öksüz, toplantı öncesi gazetecilerle yaptığı açıklamada, dünyanın önemli bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Salgının başladığı günden bu yana Türkiye'de bütün kurumların üzerine düşen görevi büyük bir gayretle yerine getirdiğini ifade eden Öksüz, şunları belirtti:
"Bizler de bir yandan bu tedbirleri alırken bir yandan da bu tedbirlerin uygulanmasını takip ediyoruz. Amacımız bir an önce bu salgından ülkemizin kurtulması için gerekli tedbirleri almak ve başarıya ulaşmak. Kars'ta yaşayan bütün hemşehrilerimizden özellikle rica ediyorum, karşı olduğumuz salgın çok ciddi bir salgın, bunu asla küçümsemeyelim. 'Bana bir şey olmaz' mantığıyla asla hareket etmeyelim, bütün vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atmayalım, onun için evde kalalım."
Kuruldan alınan kararların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
Ardahan
Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada ise ilgili kurumlarla birlikte Kovid-19 salgını ile mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtildi.
Konuyla ilgili tedbirlerin yoğunlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, "Kente giriş çıkış kontrol noktaları, 3'ten 5'e çıkarıldı.İl ilçeler arasındaki ulaşım bir noktada toplandı. Merkez şehir otogarı olarak belirlendi. İlimize dışarıdan geleceklerin kimlik kontrolü ve muayenesi yapılıyor. Bunlar kayıt altına alınıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türker Öksüz, Kars, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kars Valisi Öksüz'den Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 'evde kalın' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:28: Kayseri'de şehirlerarası yolcu taşımacılığı tedbirleri - Haber 14:28: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:28: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı - Haber 14:27: Halk pazarında steril mendil dağıtıldı - Haber 14:25: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler