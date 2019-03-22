Kars Valisi Öksüz, Kağızman'da Esnaf ve Vatandaşlar ile Buluştu

Kars Valisi Türker
Öksüz, kentin Kağızman
ilçesinde incelemelerde bulunup esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.
İlçeye gelişinde Kağızman Kaymakamı Ercan Öter tarafından karşılanan Vali Öksüz, kaymakamlığı ziyaret ederek Öter'den brifing aldı.
Esnafı da ziyaret eden Öksüz, bir kıraathanede vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Kağızman'ın Kars'ın en güzide ve huzurlu ilçelerinden olduğunu söyledi.
Öksüz, devlet ve milletin birbirinden ayrılmayan, birbirini tamamlayan kavramlar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Devletimizin görevi sizlerin sorunlarınızı en aza indirip ihtiyaç ile sorunlarınızın giderilmesine vesile olmaktır. Amacımız, varlık nedenimiz sizlere hizmet etmektir. Sizlere hizmet ettiğimiz sürece kendimizi mutlu sayıyoruz. Sizler rahat, huzurlu, mutlu şekilde hayatınızı sürdürüyorsanız biz de mutluyuz, huzurluyuz demektir."
Yapımı süren ve tamamlanma aşamasına gelen Kağızman Gençlik Merkezi'ni de inceleyen Öksüz, ardından Kağızman Üs Bölgesi'ne geçerek güvenlik güçleriyle buluştu.
Öksüz'e ziyaretlerinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit
, İl Jandarma
Komutan Vekili Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat da eşlik etti.
Kars, Kağızman, Güncel
Kaynak: AA