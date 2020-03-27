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Kars Valisi Öksüz, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılara telefonla moral verdi

Kars Valisi Türker Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlarla telefonla görüşüp kendilerine moral verdi.

27.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:08
Kars Valisi Öksüz, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılara telefonla moral verdi
Kars Valisi Türker Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlarla telefonla görüşüp kendilerine moral verdi.
Vali Öksüz, salgından korunmaları amacıyla evden dışarı çıkmaları kısıtlananlarla, evlerine giden Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla telefonla görüştü. Bazı görüşmelerini görüntülü gerçekleştiren Öksüz, vatandaşların isteklerini dinledi.
Yaşlılara moral veren Öksüz, görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileterek, devletin bütün kurumlarıyla yanlarında olduklarını aktardı.
Vali Öksüz, Kümbetli köyünde yaşayan 74 yaşındaki Menzer Özşahin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
Sağlıkları için yaşlıların evlerinde kalmalarını isteyen Öksüz, "Sizi dışarı çıkartmamızın nedeni sizinle ilgili değil, sizler bu hastalığa daha kolay yakalanabiliyorsunuz. Onun için sizi korumak adına dışarı çıkartmıyoruz. Sizin canınız hepimiz için çok önemli, başımızın tacısınız. Onun için evde kalın ve bu hastalığa yakalanmayın, hasta olmayın. Biraz daha dayanın, bu süreci atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Ardahan
Ardahan'da ise polis ekipleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sosyal izolasyonun önemine dikkati çekerek anonslarla vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.
Polis ekipleri, koronavirüs nedeniyle özellikle gençlerin çarşı, pazar gibi alanlarda dolaşmalarının ve topluca hareket etmelerinin doğru olmadığı yönünde anonslar yaptı.
Ekipler, resmi araçlarla başta Kongre Caddesi olmak üzere kent genelinde devriye atarak gün boyu vatandaşlara uyarıda bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Muammer Türker, Kars, Güncel

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