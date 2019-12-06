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Kars Valisi Türker Öksüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kars Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

06.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:44Kars Valisi Türker Öksüz, AA'nın
Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceleyen Öksüz, daha sonra oylama yaptı.
Öksüz, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış", kategorisinde de Mustafa Yalçın'dan "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını anlatan Öksüz, "Hepsi çok anlamlı fotoğraflar, özellikle bu sene ülke olarak yaptığımız Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere milli sporcularımızın verdiği selam çok anlamlıydı. Yıla damgasını vuran ve oradaki Mehmetçiklerimizi destekleyen bir mesajdı, onun için ona oyumu o fotoğraftan yana kullandım." dedi.
Öksüz, yarışmada çok anlamlı fotoğrafların yarıştığını vurgulayarak, "Ülkemizin hakikaten her köşesinin ne kadar güzel olduğunu simgeleyen fotoğraflar var. Yine Barış Pınarı Harekatı'nda oradaki insanlara götürdüğü barışı sevgiyi huzuru ifade eden bir başka asker fotoğrafı vardı. 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' fotoğrafına tercihimi kullandı. Bütün fotoğraflar birbirinden güzel, emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Muammer Türker, Anadolu Ajansı, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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