Kars Valisi Türker Öksüz Kağızman'da

Kars Valisi Türker
Öksüz, bir takım ziyarelerde bulunmak üzere Kağımzan'a geldi.
İl Jandarma
Komutanı Osman Kılıç
ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile birlikte Kağızman
'a gelen Vali Öksüz'ü, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter
karşıladı. İl olareak kaymakamlığa geçen Vali Öksüz, Kaymakamlık
defterini imzaladı. Kaymakam Öter'den brifing aldı.
Vali Türker Öksüz
, Kaymakam Ercan Öter ile birlikte esnafı ziyeret etti. Esnaf ile bir araya gelen Öksüz, 2009 yılında Diyarbakırı'n Lice
ilçesinde PKK
'nın yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade
Er Ercan Oral'ın ailesini ziyaret ederek, Şehir Ercan Oralın Annesi Mahire Oral'ın elini öptü. Öksüz, daha sonra sırasıyla Kağızman Komando
Tabur Komutanlığı, Kağızman İlçe Jandarma Tabur Komutanlığı ardından Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Kars Valisi Türker Öksüz, ziyaretlerinin ardından Kağızman'dan ayrıldı. - KARS
Kağızman,Kars,Türker Öksüz,Muammer Türker
22 Kasım 2018 Perşembe 17:10