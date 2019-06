Kars Valisi Türker Öksüz, kursa katıldı ders dinledi

Kaynak: İHA

Kars Valisi Türker Öksüz, "Turizm Sektöründe Ara Eleman Yetiştirme" kursuna katılarak ders dinledi.Kars'ta gelişmekte olan sektörler arasında yer alan Turizm sektöründe farkındalığı artırmak tarihi ve kültürel varlıkları sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda değerlendirerek turizm bilincini canlandırmak amacı ile yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet vermek için "Ara Eleman Yetiştirme" kursu başladı. 5 gün sürecek olan kursa 103 kursiyer katıldı.Kat Elemanı Eğitimi, Garsonluk Eğitimi, Resepsiyon Eğitimi, Diksiyon Eğitimi, İletişim Eğitimi, Ekip Çalışması Eğitimi, Temizlik ve Hijyen Eğitiminin verildiği kurs, 40 saat sürecek ve kursların sonunda katılımcılara sertifika verilecek.Kars Valisi Türker Öksüz, İl Halk Kütüphanesinde başlayan ve 40 saat sürecek olan "Turizm Sektöründe Ara Eleman Yetiştirme" kursunu ziyaret etti.İl Halk Kütüphanesi girişinde Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay ve İl Halk Kütüphane Müdürü Mehtap Çantay tarafından karşılanan Kars Valisi Türker Öksüz, "Turizm Sektöründe Ara Eleman Yetiştirme" kursunun dersine katıldı.Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burcu Ilgaz Yıldırım tarafından 103 kursiyere verilen dersi bir süre dinleyen Vali Öksüz daha sonra bir konuşma yaparak, Kars'a yaklaşık 200 bin turist geldiğini ancak amaçlarının 1 milyon turist ağırlamak olduğunu söyledi.Vali Öksüz, "Şehrimiz her geçen gün turist faaliyetinin yoğunlaştığı, turizm sektörünün her geçen gün ivmelendiği önde gelen şehirlerden birisi. Artık yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan yıllık 200 bin rakamına doğru gidiyoruz. Bu önemli bir potansiyel. Bizim bu sayıyı 1 milyona ilk etapta çıkarmamız lazım. Elbette turizm sektörü şehrimizi besleyen, şehrimizin ekonomisine yön veren, can damarı olan sektörlerden birisi. Onun için turizmde faaliyet gösteren hem kamu kurumlarımız hem özel sektör, konaklama tesislerimizden tutun bu alanda hizmet veren, ulaştırma sektöründe çalışanlarımız, yeme-içme tesislerini çalıştıran özel sektöre faaliyet gösteren girişimcilerimiz yani hizmet veren bu sektörde herkes, hepimiz işbirliği yapmak durumundayız. Amacımız şehrimizin turizmden aldığı payı daha da artırmak. Bu amaçla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, burada yaptığımız çalışma da tabi turizm sektörünün hak ettiği yere gelebilmesi için bu alanda restorasyon çalışmasından tutun her türlü yatırımlara kadar bir dizi faaliyet yapmanız gerekiyor. Mutlaka şehri geliştirmemiz, şehrin genel temizliğinden tutun tarihi ve turistik yerlerimizin restorasyonu, bakımı, onarımı hepsi çok büyük önem arz ediyor. Ama her şeyden daha önemlisi aslında turizm sektöründe faaliyet gösteren insanlarımızın, hizmet veren kişilerin eğitimidir. Çünkü yıllık şuanda 200 bine yakın kişiyi misafir ediyoruz, misafir ettiğimiz yerli ve yabancı turistlerle, ziyaretçilerle onlara hakikaten bir misafir konumunda, güler yüz, konuşma, iletişim, tabi ki diksiyon hepsi çok önemli. Bu amaçla tabi böyle bir eğitim faaliyetini başlatalım istedik. Amacımız bu eğitim faaliyetiyle turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu ara elemanın niteliğini artırmak. Umuyorum ki bu kurs faydalı olur. 40 saatlik bir program. 103 kişi katılıyor ve 5 gün sürüyor. Bu eğitime katılmak kadar devam ettirmekte önemli. Umarım ki son güne kadar katılan kursiyerlerimiz bu eğitim programından en üst düzeyde faydalanır" dedi.Kursiyerlere seslenen Vali Öksüz, "Sizlerin buraya gelen ziyaretçilerimize davranışlarınız, bu kadar önemli olan turizm sektörünün geleceğini çok yakından etkileyecektir. Çünkü gelen insanları biz bir kez daha ağırlamak istiyoruz. Dolayısıyla sizler bu konuda ne kadar bilinçli olursanız, eğitimli olursanız biz bu amacı çok daha rahat yerine getirmiş oluruz. Sizlere başarılar diliyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.