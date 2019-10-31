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Kars Valisi Türker Öksüz projeleri inceledi

Kars Valisi Türker Öksüz, yapımı devam eden "Kars Bedesteni ve Konakları ile Turizm Alanları Hayat Buluyor" projesini yerinde inceledi.

31.10.2019 16:12Kars Valisi Türker Öksüz projeleri inceledi
Kars Valisi Türker Öksüz, yapımı devam eden "Kars Bedesteni ve Konakları ile Turizm Alanları Hayat Buluyor" projesini yerinde inceledi.
Kars Kalesi eteklerindeki tarihi alanda yürütülen proje çalışmalarını yerinde inceleyen Öksüz, yetkililerden bilgi aldı.
Doğu Ekspresi'yle birlikte son yıllarda turist sayısı iki katına çıkan kent, valiliğin projeleriyle tarihi alanlar iyileştirip yeni düzenlemeler yapılarak bu alanlar cazibe merkezi haline getirilmeye çalışılıyor.
Yapımına başlanılan bu projelerle Kars'a gelen turistlerin daha fazla dikkatini çekerek her yıl turist sayısının arttırılması hedefleniyor.

Muammer Türker, turist, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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