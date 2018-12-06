Kars ve Ardahan'da Buzlanma Kazalara Neden Oldu

KARS/ Kars
ve Ardahan
'da, sabah saatlerinde buzlanma sebebiyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Kars'ta, Sami Kılıç'ın kullandığı 06 BM
9363 plakalı midibüs, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Azat köyü girişinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole düştü. Bir süre sürüklenerek yan yatan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Bu kazadan kısa süre bir sonra, aynı mevkide, Erol Köpür yönetimindeki 36 AC 525 plakalı hafif ticari araç da buzlanma yüzünden yoldan çıktı. Bu araç da midibüsün yanına düşerek yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kazaların ardından jandarma ekipleri bölgeye gelerek tedbir aldı.
Ardahan
Ardahan'da, gece başlayan yoğun sis, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Kentte, sisin yanı sıra özellikle Ardahan-Kars yolunun üniversite mevkisinde yoğun buzlanma oluştu.
Yoldaki buzlanma ve sis yüzünden bazı araçlar kontrolden çıkarak bariyer ve trafik levhalarına çarptı. Kazalarda, ölen ya da yaralanan olmadı.
Kara yolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı yoldaki trafik, kısa süreliğine tek şeritten sağlandı.
Sabah,Ardahan,Kars
06 Aralık 2018 Perşembe 11:54