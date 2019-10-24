Haberler » Güncel » Kars ve Ardahan'da gece sıcaklık sıfırın altına düştü

Kars ve Ardahan'da gece sıcaklık sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

24.10.2019 09:36Kars ve Ardahan'da gece sıcaklık sıfırın altına düştü
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarların kuzey yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta sıfırın altında 3, Ardahan'da sıfırın altında 1, Ağrı ve Erzurum'da 1, Erzincan ile Iğdır'da 6, Tunceli'de 8 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 23, Erzincan'da 21, Iğdır ve Ağrı'da 18, Kars ve Ardahan'da 15, Erzurum'da 14 derece olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:39 Şişli Belediyesi Benim Cumhuriyetim etkinlikleri daveti
10:38 Tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
10:38 Diyarbakır lice'de narko-terör operasyonu; 4,5 ton esrar ve 185 bin kök hint keneviri ele geçirildi
10:38 Trabzon karadenizli kadınların 'bel fıtığı' kabusu
10:38 Kafkassam başkanı prof. dr. hasan oktay dünya önümüzdeki 10 yıl asya-pasifik'i konuşacak
10:38 Kütahya'da aranan şüphelilere yönelik operasyon
10:38 İstanbul'da "siber dolandırıcılık" operasyonu
24.10.2019 10:40:18