Haberler» Güncel» Haber

Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Ardahan'da öğleden sonra gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

25.08.2019 10:48 Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Ardahan'da öğleden sonra gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
Bölgede öğleden sonra ise Kars ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Ağrı ve Kars'ta 11, Erzurum'da 12, Iğdır ve Erzincan'da 17, Tunceli'de 19 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 35, Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 31, Kars'ta 29, Erzurum 28 ve Ardahan'da 25 derece olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:06   (görüntülü) otelin çatı katında yangın paniğe neden oldu
12:06   Yalnız kaldığı bağ evinde intihar etti
12:06   Emine bulut'un annesi: bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor
12:06   Gürcistan'dan Rusya'ya "Abhazya" tepkisi
12:05   Otomobilin çarptığı atlar telef oldu; yolda araç kuyruğu oluştu
12:04   (görüntülü) aigai'de 1900 yıllık hayvan kemikleri bulundu
12:04   (görüntülü) troya müzesi'ndeki işçi hazineleri ilgi çekiyor