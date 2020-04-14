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Kars ve Ardahan'da Kovid-19 salgınına karşı maske dağıtıldı

Kars ve Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtılıyor.

14.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:24
Kars ve Ardahan'da Kovid-19 salgınına karşı maske dağıtıldı
Kars ve Ardahan 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara maskelerin ücretsiz ulaştırılması talimatının ardından Kars'ta, Faikbey Caddesi'nde Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlara maske dağıttı.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Nisan Cuma gününe kadar kent genelinde 24 bin maskenin dağıtılacağını söyledi.
Vefa Sosyal Destek Grubu olarak kent merkezinde 7 ayrı noktada ücretsiz maske dağıttıklarını ifade eden Yenice, "Vatandaşlardan ricamız, ücretsiz maskelerini alırken sosyal mesafe kuralına riayet etmesi ve maske aldıklarında isim yazdırmalarıdır. Bütün Kars halkına Vali Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda maske dağıtmaya çalışacağız." dedi.
Belediyeye bağlı itfaiye ekipleri ise ilçe merkezindeki Şehit Kemal Mutlu Caddesi'nden başlayarak sokak ve kaldırımları sabunlu suyla yıkadı.
Sarıkamış'ta da belediye ekiplerince vatandaşlara ve esnafa maske dağıtıldı.
Ardahan
Ardahan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında valilik ve belediye vatandaşlara maske dağıttı.
Kentteki resmi kurumların girişlerinde ise vatandaşlara maskenin yanı sıra dezenfektan da veriliyor.
Vali Mustafa Masatlı da kentin cadde ve sokaklarında tedbirleri denetledi, maskesiz dolaşan vatandaşlara maske verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Ardahan, Kars, Güncel
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