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Kars ve Ardahan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaçları karşılıyor

Kars ve Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

25.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:20
Kars ve Ardahan'da
Kars ve Ardahan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Her iki kentteki valilikler koordinesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.
112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde kurulan iletişim merkezine ulaşan talepler doğrultusunda zorunlu ihtiyaçlar, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), belediye, polis ve jandarma personellerince vatandaşların ikametlerine gidilerek karşılanıyor.
Sarıkamış ilçesinde de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü yaşayan, yardıma muhtaç ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları karşılandı.
Kaymakam Recep Koşal, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, "İlçe merkezi ve köylerimizde Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetlerimiz devam etmektedir. Evinde kalan halkımıza teşekkür ederiz. Evde kal, güvende kal Sarıkamış." dedi.
Ardahan
Ardahan'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
İmkanı olmayan vatandaşların ihtiyaçları ise valilik ve kaymakamlıklara bağlı SYDV tarafından ücretsiz karşılanıyor.
Ardahan'daki vatandaşlar, 112, 155 ve 156 numaralarının yanı sıra 0478 211 22 48 ile 0478 211 33 91 numaralardan da taleplerini bildirebiliyorlar.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan, Kars, Güncel

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