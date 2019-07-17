17.07.2019 11:08
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Kars ve Ardahan için sağanak uyarısı

Kars ve Ardahan için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iki il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iki il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzey kesimlerde ise çok bulutlu geçecek.
Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan'da kısa süreli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da 8, Erzurum'da 10, Ağrı'da 11, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 23 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 36, Erzincan'da 32, Ağrı'da 30, Erzurum'da 28, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 24 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Kars, Güncel

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