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Kars Vefa Destek Grubu Kovid-19 nedeniyle 3 bin 141 kişinin yardımına koştu

Kars'ta, Vefa Sosyal Destek Grubunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere 3 bin 141 kişinin ihtiyaçlarını karşıladığı bildirildi.

09.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:24
Kars Vefa Destek Grubu Kovid-19 nedeniyle 3 bin 141 kişinin yardımına koştu
Kars 'ta, Vefa Sosyal Destek Grubunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere 3 bin 141 kişinin ihtiyaçlarını karşıladığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun, 112, 155 ve 156 hatlarına gelen çağrıları değerlendirdikten sonra vatandaşların ihtiyaçlarını ve resmi kurumlardaki işlemlerini karşılamak için çaba gösterdiği belirtildi.
Uygulamanın başladığı günden beri dışarıya çıkmaları kısıtlanan vatandaşların her türlü taleplerinin karşılanmasına devam edildiği belirtilen açıklamada, "Valiliğimize iletilen alışveriş, banka, sağlık, seyahat, sosyal hizmetler gibi taleplerden 3 bin 141'i karşılanmıştır." bilgisi verildi ve "Evde kalın, sağlıklı kalın." mesajı paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca hayırseverlerin de desteğiyle 1526 aileye de gıda yardımı yapıldığı aktarıldı.
Sarıkamış Kaymakamlığı da Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile vatandaşlara hizmeti aralıksız sürdürüyor.
İlçede Vefa Sosyal Destek Grubu ile ilçe merkezi ve köylerde yaşayan yardıma muhtaç, maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 2 bin 650 kişiye nakdi yardım desteğinde bulunuldu.
İlçe merkezinde polis, köylerde ise bin liralık nakdi yardımın vatandaşlara jandarma eşliğinde evlerinde teslim edildiği, ayrıca gıda desteğinin de devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kars, Güncel
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