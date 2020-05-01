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KARS Yurtta karantinada kalanlara müzik ve halaylı moral

Yurtta karantinada kalanlara müzik ve halaylı moralKORONAVİRÜS salgını nedeniyle İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 vatandaş, Kars'ta karantinaya alındıkları yurtta görevli personelin halaylı, oyun havalı, tek oyunlu gösterileriyle moral buldu.

01.05.2020 09:08 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:11
Yurtta karantinada kalanlara müzik ve halaylı moral
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 vatandaş, Kars'ta karantinaya alındıkları yurtta görevli personelin halaylı, oyun havalı, tek oyunlu gösterileriyle moral buldu.
İrlanda'dan ve Malta'dan havayoluyla Kars'a getirilerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İpek Yolu Öğrenci yurdunda karantinaya alınan 219 vatandaşa moral vermek için etkinlik düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, AFAD ve UMKE ekipleri yurda geldikleri ilk günden itibaren vatandaşları rahat ettirebilmek için adeta seferber oluyor. Görevliler, vatandaşların uzaktan da olsa eğlenebilmeleri için özel giysileriyle yurt bahçesine çıkıp marş ve oyun havalarıyla moral verdi.
Yöresel Kars türkülerinin yanında misafirlerin isteklerine göre yurdun tüm bölgelerinden oyun havaları çalan görevliler, keyifli anların yaşanmasını sağladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla alana çıkan görevlilerin marşlar eşliğindeki oyunları ilgi ile izlendi. Yurdun pencerelerine çıkarak ellerindeki Türk bayraklarını sallayan misafirler, bir yandan da yurt görevlilerinin dans gösterilerini cep telefonlarına kaydederek, internet sayfalarında paylaşıyor. KARS Yurtta karantinada kalanlara müzik ve halaylı moral

Kaynak: DHA

Etiketler: Kars, Güncel, Haber

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