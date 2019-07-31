Haberler» genel» Haber

Karsak Deresi köpük tabakayla kaplandı

Karsak Deresi köpük tabakayla kaplandı BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Karsak deresi köpük tabakasıyla kaplandı.

31.07.2019 19:25
Karsak Deresi köpük tabakayla kaplandı
Karsak Deresi köpük tabakayla kaplandı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Karsak deresi köpük tabakasıyla kaplandı.
Gemlik'te sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan işçiler, deredeki köpükleri görünce şaşırdı. Karsak deresinin üzerinde önemli ölçüde köpük tabakasının oluştuğu görüldü. Yıllardır yaşanan kirlilik ve atıkların dereye atılmasından dolayı vatandaşlar şikayetçi. Bu durumun devamlı tekrarlanmasına tepki gösteren vatandaşlar, işletmelerin arıtma kullanmadığını ileri sürdü. Derede yaşayan pek çok canlının da son yıllarda görünmediğinin altı çizilirken, atıkların doğrudan denize verilmesinin de doğaya önemli zarar verdiği dile getirildi. Son yaşanan olayda atığın hangi firma tarafından salındığı bilinmiyor.

Gemlik, Sabah, Bursa, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
22:28   Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bahreyn Sağlık Bakanı ile görüştü
20:21   Deniz bisikleti ile gölde mahsur kalanların imdadına jandarma yetişti
20:02   - Balıkçılar yeni sezondan umutlu: "İstavrit bol olacak, palamut henüz gözükmüyor"
19:50   Maden ocağında göçük: 3 işçiyi yaralandı
19:47   Bu tarladaki sebze ve meyveler 22 yıldır ücretsiz
19:25   Karsak Deresi köpük tabakayla kaplandı
19:11   Kılıçdaroğlu,Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı ziyaret etti