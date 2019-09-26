Haberler » Ekonomi » Haber

Karsan/arpacıoğlu: faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Kamu bankalarının Türkiye'de üretim yapan markalarla yaptığı söz konusu işbirliği, son üç ayda iç pazara önemli ölçüde hareketlilik getirecektir" dedi.

26.09.2019 16:14Karsan/arpacıoğlu: faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek
Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Kamu bankalarının Türkiye'de üretim yapan markalarla yaptığı söz konusu işbirliği, son üç ayda iç pazara önemli ölçüde hareketlilik getirecektir" dedi.
Kamu bankalarının otomotivde yerli üretime özel hazırladığı taşıt kredisi paketleri ile ilgili açıklama yapan Arpacıoğlu, ticari araç pazarının son sekiz ayda ortalama yüzde 50 daraldığını hatırlattı ve ekledi:
"Finansmana ulaşmada zorluk yaşayan ticari araç müşterilerinin son üç ayda satın almaya yöneleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca, yüzde 0.49-0.69 faiz uygulaması iç pazarda ticari araçlar için kaldıraç olacaktır." (Fotoğraflı)



Karsan Otomotiv, CEO, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:22 Piyasalarda gün sonu
18:21 Sesli aramadaki yoğunluk iletişimi zorladı
18:18 Borsa günü düşüşle tamamladı
18:16 Borsa, günü düşüşle tamamladı
18:14 Bist100 yüzde 0.66 düştü, dolar 5.66 lirada
18:09 Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı
18:06 "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları" imza töreni