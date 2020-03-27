Karsan, üretime 10 gün ara verecek
Tedarikçilerin ve müşterilerinin salgın nedeniyle üretimlerine ara vermesi Karsan'ı da durdurdu.
27.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:53
Tedarikçilerin ve müşterilerinin salgın nedeniyle üretimlerine ara vermesi Karsan'ı da durdurdu. Yurt içi ve yurt dışında parça tedarikinde sorun yaşanması nedeniyle Karsan 1 Nisan ila 10 Nisan arasında üretimine ara verdiğini duyurdu. Üretimin yeniden 13 Nisan'da başlaması öngörülüyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Karsan Otomotiv, 1 Nisan, Ekonomi