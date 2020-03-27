Karsan, üretime 10 gün ara verecek

Tedarikçilerin ve müşterilerinin salgın nedeniyle üretimlerine ara vermesi Karsan'ı da durdurdu. Yurt içi ve yurt dışında parça tedarikinde sorun yaşanması nedeniyle Karsan 1 Nisan ila 10 Nisan arasında üretimine ara verdiğini duyurdu. Üretimin yeniden 13 Nisan'da başlaması öngörülüyor.

Kaynak: Dunya.com