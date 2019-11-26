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Karşı şeride geçen otomobil takla attı: 2 yaralı

Karşı şeride geçen otomobil takla attı: 2 yaralıKONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaraladı.

26.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:47
Karşı şeride geçen otomobil takla attı: 2 yaralı
KONYA - 'nın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaraladı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Konya istikametine giden Veli T. idaresindeki 42 FKE 30 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü Veli T. ile Saniye T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada takla atan otomobilin tekiri de yerinden koparak yola savruldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karşı şeride geçen otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya, Kulu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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