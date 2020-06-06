Karşı şeride geçen yük tırı işçi servisine çarptı: 3 yaralı

Gaziantep'te kontrolünü kaybeden bir yük tırı karşı şeride geçerek işçi servisine çarptı.

Karşı şeride geçen yük tırı işçi servisine çarptı: 3 yaralı
06.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:11
Gaziantep'te kontrolünü kaybeden bir yük tırı karşı şeride geçerek işçi servisine çarptı. Kazada işçi servisinin boş olması büyük bir faciayı önlerken, iki aracın şoförü ile servisinde bulunan bir kişi daha yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Gaziantep-Osmaniye kara yolunun üçüncü kilometresi 1. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, dönel kavşaktan çıkarken hızını alamayan 27 YS 658 plakalı yük tırı, karşı şeride geçerek 27 S 3801 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da şarampole yuvarlanırken, kazada M.A.T, M.E.A ve C.A yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sırasında işçi servisinin boş olması ise büyük bir faciayı önledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı’nda sona geliniyor Haber
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş’ın son görüntülerini paylaştı Haber
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Haber
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Acun Ilıcalı’nın 1 milyon 713 bin TL’lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Haberler››3. Sayfa››Karşı şeride geçen yük tırı işçi servisine çarptı: 3 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:08: Karşı şeride geçen yük tırı işçi servisine çarptı: 3 yaralı - Haberler 16:07: Zonguldak'ta, amatör balıkçılar sosyal mesafeli balık tuttu - Haberler 16:05: Bursa'da normalleşme sürecinin ilk geleneksel el sanatları sergisi açıldı - Haberler 15:59: Son dakika haberi | Ankara polisinden "Matador" operasyonu - Haberler 15:53: Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı Fouad Baki oldu - Haberler 15:34: Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı - Haberler 15:59: Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı 15:09: Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti - Haberler 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü