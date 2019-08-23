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Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da yoldan çıkıp refüjü geçen hafif ticari araç, otomobile çarptı.

23.08.2019 18:09 Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 yaralı
Elazığ'da yoldan çıkıp refüjü geçen hafif ticari araç, otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çayda Çıra Mahallesi Teknokent Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 23 BG 139 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp karşı şeride geçti. Araç, karşı şeritten gelen 23 AG 981 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

ODTÜ Teknokent, Elazığ, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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