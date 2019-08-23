Haberler» 3. Sayfa» Haber

Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 yaralı

Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da yoldan çıkıp refüjü geçen hafif ticari araç, otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı.

23.08.2019 19:30
Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 yaralı
Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da yoldan çıkıp refüjü geçen hafif ticari araç, otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çayda Çıra Mahallesi Teknokent Yolu üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 23 BG 139 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp karşı şeride geçti. Araç, karşı şeritten gelen 23 AG 981 plakalı otomobile çarparak durdu.
Kazada 3 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:24   Kayseri emniyetinden dev tütün operasyonu
20:22   FETÖ'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu sınırda sahte pasaportla yakalandı
20:21   Malkara'da uyuşturucu yakalandı
20:20   Sakarya'da 4 bin 783 adet ecstasy hap ele geçirildi
20:14   Tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edilen şahıs serbest bırakıldı
20:10   Tekirdağ'da orman yangını
20:10   Malkara'da yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı