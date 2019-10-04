Haberler » 3. Sayfa » Haber

Karşıdan gelen araca çarpmamak için duvara çarptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halinde olan şahıs, karşıdan gelen diğer araca çarpmamak için duvara çarptı.

04.10.2019 22:19Karşıdan gelen araca çarpmamak için duvara çarptı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halinde olan şahıs, karşıdan gelen diğer araca çarpmamak için duvara çarptı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle yolunda meydana geldi. Halit Soydan (50) isimli şahıs, hafif ticari kamyoneti ile evine gittiği sırada, süratli bir şekilde karşıdan gelen diğer araca çarpmamak için yol kenarında bulunan duvara çarptı Duvara çarpan araçta maddi hasar meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardım için koştu. Aracın içinde bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, duvara çarpan araçta maddi hasar meydana geldi. Tedbir amaçla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı olmadığından normale döndü. - HAKKARİ

Halit Soydan, Yeni Mahalle, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:24 TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile temizlik aracı çarpıştı: 8 yaralı
01:15 İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli
01:15 TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile temizlik aracı çarpıştı: 8 yaralı
01:10 Bu üstgeçit paralı
01:08 DEAŞ şüphelisi 2 kişi sınır dışı edildi
01:01 TEM Celaliye mevkinde yolcu otobüse ile çöp toplama aracı kaza yaptı 8 kişi yaralı. Bölgeye çok...
00:57 FETÖ'den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi