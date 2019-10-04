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Karşıdan gelen araca çarpmamak için duvara çarptı

Karşıdan gelen araca çarpmamak için duvara çarptıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halinde olan şahıs, karşıdan gelen diğer araca çarpmamak için duvara çarptı.

04.10.2019 23:13
Karşıdan gelen araca çarpmamak için duvara çarptı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halinde olan şahıs, karşıdan gelen diğer araca çarpmamak için duvara çarptı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle yolunda meydana geldi. Halit Soydan isimli şahıs, hafif ticari kamyoneti ile evine gittiği sırada, süratli bir şekilde karşıdan gelen diğer araca çarpmamak için yol kenarında bulunan duvara çarptı Duvara çarpan araçta maddi hasar meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardım için koştu. Aracın içinde bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, duvara çarpan araçta maddi hasar meydana geldi. Tedbir amaçla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı olmadığından normale döndü.
Karşıdan gelen araca çarpmamak için duvara çarptı

Yeni Mahalle, Yüksekova, Hakkari, Yerel

Kaynak: İHA

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