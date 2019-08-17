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Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesinde bölünmüş yoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

17.08.2019 15:55 Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti
Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesinde bölünmüş yoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yaya Rasim İslamoğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.50 sıralarında Güre Mahallesi İzmir Çanakkale karayolu Adrina Otel önü mevkinde S.E. yönetimindeki otomobil karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Rasim İslamoğlu'na çarptı. Kazada Rasim İslamoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü S.E. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. - BALIKESİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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