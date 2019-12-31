Haberler » 3. Sayfa » Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç canını hiçe saydı - Haberler

Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç canını hiçe saydı

Denizli'de bir gencin karayolunda yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde ki tel örgülerden atayarak canını hiçe sayıp kazaya davetiye çıkardığı anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

31.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:28 Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç canını hiçe saydı
'de bir gencin karayolunda yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde ki tel örgülerden atayarak canını hiçe sayıp kazaya davetiye çıkardığı anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

Olay, ilçesi, Mahallesi üzerinde meydana geldi. Kentin en önemli ulaşım ağlarından biri olan Denizli - karayolu üzerinde yaşanan olayda, öğrenci olduğu görülen bir genç yaya geçidi kullanmak yerine akıllara zarar bir şey yaparak yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki tel örgülere tırmanarak neredeyse saniyede bir aracın geçtiği yolun karşı tarafına geçti. Gencin kendi canı ile birlikte başkaların da canını hiçe saydığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Bölge sakinleri ise karşıdan karşıya geçmek için yaklaşık 500 metre yürünmesi gerektiğini ve daha sonra karşıya geçilebileceğini belirterek bu tür olayların sıklıkla yaşandığına dikkat çektiler. Vatandaşlar ayrıca bölgeye üst veya alt geçit yapılmasını da istediler. - DENİZLİ

Karşıyaka, Pamukkale, Denizli, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:20   Bağdat'ta yüzlerce gösterici ABD Büyükelçiliği binasına saldırdı - Haberler
12:20   THY Boeing'ten 737 Max tazminatı aldığını duyurdu - Haberler
12:19   Diyarbakır'da obezite ve diyaliz merkezi açıldı - Haberler
12:18   Irak Başbakanı Abdulmehdi, ABD'nin Haşdi Şabi saldırısını kınadı - Haberler
12:17   Tosya'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Haberler
11:27   Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü - Haberler
11:12   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı - Haberler
10:59   Osmaniye'de durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı - Haberler
10:57   Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti - Haberler
10:50   Avustralya'da alevler kasabayı sardı, 4 bin kişi tahliye edildi - Haberler
31.12.2019 12:24:58