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Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç canını hiçe saydı

Denizli'de bir gencin karayolunda yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde ki tel örgülerden atayarak canını hiçe sayıp kazaya davetiye çıkardığı anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

31.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04 Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç canını hiçe saydı
Denizli'de bir gencin karayolunda yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde ki tel örgülerden atayarak canını hiçe sayıp kazaya davetiye çıkardığı anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesi üzerinde meydana geldi. Kentin en önemli ulaşım ağlarından biri olan Denizli - Ankara karayolu üzerinde yaşanan olayda, öğrenci olduğu görülen bir genç yaya geçidi kullanmak yerine akıllara zarar bir şey yaparak yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki tel örgülere tırmanarak neredeyse saniyede bir aracın geçtiği yolun karşı tarafına geçti. Gencin kendi canı ile birlikte başkaların da canını hiçe saydığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Bölge sakinleri ise karşıdan karşıya geçmek için yaklaşık 500 metre yürünmesi gerektiğini ve daha sonra karşıya geçilebileceğini belirterek bu tür olayların sıklıkla yaşandığına dikkat çektiler. Vatandaşlar ayrıca bölgeye üst veya alt geçit yapılmasını da istediler. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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