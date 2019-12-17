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Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti

Bursa'da meydana gelen korkunç kazada 1 kadın hayatını kaybetti. 4 kadının karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada meydana gelen olayda, otomobilin süratle çarptığı kadınlardan biri metrelerce öteye fırladı. Talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

17.12.2019 19:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:29

'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Olayın, 4 kadının karşıya geçmeye çalışırken meydana geldiği belirtildi.

METRELERCE ÖTEYE FIRLADI

Edinilen bilgiye göre, Bursa yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 kadından birine Fatih D.'nin kullandığı 33 ABC 047 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın metrelerce öteye fırladı. Kazayı gören arkadaşlarının müdahale ettiği kadın olay yerine çağrılan ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kadın hayatını kaybetti.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
KÖTÜ KEDİ ŞERO:Mersin, Türkiyenin en korkunç trafiğine sahip şehri. Yola yaya çıkınca arabalar yol vereceğine yada yavaşlayacaklarına inatla yayaların üstüne basan süren gaza asılan magandalarla dolu şehir. Benim evimin önünde mesela iş başlangıç ve çıkış saatlerinde kırmızı ışıklar iptal ediliyor yığılma olmasın diye. O saatte yayalar asla karşıdan karşıya geçemez . Polis birkez biriken yayalar için trafiği durdurmaya çalıştı polisin üstüne sürdüler polis geri kaçtı. 33 Plaka şaşırtmadı yakalayıp içeri tıkın
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