Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
, dünyanın farklı bölgelerinde çatışmaların ve ticari savaşların yaşandığını belirterek, "Eğer karşılıklı güven yoksa kriz karşıtı önlemler etkili olamaz." dedi.
Nazarbayev, Kırgızistan
, Afganistan
, Ermenistan
, Letonya
ve İran
büyükelçilerinin kendisine güven mektubu sunma töreninde yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın egemenliğine kavuştuğu günden bu yana 27 yıl içinde, ekonomisi gelişmekte olan modern ülke haline geldiğini kaydetti.
Barış ve toplumsal uyumu sağlamaya önem verdiklerine işaret eden Nazarbayev, dünyanın gelişen 30 ülkesinin arasına girmek amacıyla reformlar yaptılarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Nazarbayev
, dünyanın farklı bölgelerinde çatışma ve ticari savaşların yaşandığına dikkati çekerek, "Eğer karşılıklı güven yoksa kriz karşıtı önlemler etkili olamaz." diye konuştu.
Bu yıl Astana
'da 6. Semavi ve Geleneksel Dinler Liderler Kongresi yaptıklarını hatırlatan Nazabayev, böylece kültürler ve dinler arasındaki iş birliğini geliştirmeye katkı sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.
Nazarbayev, uluslararası ve bölgesel çatışmaların çözülmesine aktif katıldığını ifade ederek, buna Suriye
krizinin çözülmesine yönelik Astana sürecini örnek gösterdi.
Ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini ve dostluk ilişkilerini daha da geliştirmek niyetinde olduklarını belirten Nazarbayev, Kırgızistan, İran, Ermenistan, Letonya ve Afganistan ile çeşitli alanlarda temaslarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Kırgızistan,Cumhurbaşkanı,Nursultan Nazarbayev,Kazakistan
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:07