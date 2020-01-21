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Karşılıksız aşk kazası güvenlik kamerasında

Bursa'nın İznik ilçesinde, aşkına karşılık bulamayan kadının direksiyonu kırıp başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

21.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:18Karşılıksız aşk kazası güvenlik kamerasında
'nın ilçesinde, aşkına karşılık bulamayan kadının direksiyonu kırıp başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesinde meydana gelen ilginç kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre, M.T. (39) ile G.A. (44), seyir halindeki otomobil içinde tartışmaya başladı. G.A, kendisinden 5 yaş küçük olan M.T'nin "Seni sevmiyorum" sözleri ile deliye döndü. Öfkeli kadın, M.T'nin kullandığı 34 VLG 14 plakalı otomobilin direksiyonuna müdahale ederek sol şeride kırdı. Karşı yönden gelen S.B. idaresindeki 16 H 1579 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştılar. Şahitlerin ifadesine göre, kazada ağır yaralanan G.A'nın yaralı haliyle "Bırakın, ölmek istiyorum" dediği öğrenildi. Sürücü M.T'nin 112 promül alkollü çıktığı kaza anını güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Kazada ağır yaralan ve Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan G.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hafif yaralanan M.T'ye ise alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye atmak suçundan cezai işlem uygulandığı kaydedildi. - BURSA

İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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