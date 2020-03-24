Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Teknoloji ››Karşınızda OnePlus 8 Pro! - Haberler

Karşınızda OnePlus 8 Pro!

OnePlus 8 serisinin tanıtımının önümüzdeki ay içerisinde yapılması bekleniyor. Serinin tepe modeli OnePlus 8 Pro resmi olarak duyurulmadan önce ilk kez canlı olarak görüntülendi.

24.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:34
Karşınızda OnePlus 8 Pro!
OnePlus 8 serisinin tanıtımının önümüzdeki ay içerisinde yapılması bekleniyor. Serinin tepe modeli OnePlus 8 Pro resmi olarak duyurulmadan önce ilk kez canlı olarak görüntülendi. Telefonun hem ön hem de arka kısmı açıkça görülüyor.

Çinli akıllı telefon üretici OnePlus'ın son amiral gemisi serisi ile ilgili çok sayıda sızıntı ve söylenti var. Son olarak Hollywood yıldızı Robert Downey Jr.'ın elinde görülen OnePlus 8 Pro modeli, şimdi de canlı olarak görüldü.

Yeni sızdırılan görselde telefonun önünde delik çentik, arkada dikey olarak istiflenmiş kamera modülü dikkat çekiyor. Görünüşe göre, OnePlus 8 Pro'nun arka paneli tasarım olarak OnePlus 7T Pro'ya oldukça benzeyecek ancak tek benzerlik bu olacak. Ön kısımda çerçevelerin inceltildiği, alt boşluğun olmadığı, çentik bulunan yeni tasarımla karşılaşıyoruz. Daha fazla öğeyi içine alan geniş bir ekran bizlere bakıyor. Pop-up kamera yerine delik çentikli selfie kameranın kullanıldığı telefonda arkada üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Anlaşılan birincil kameranın yanında ultra geniş ve telefoto lens, belki 3D ToF (Time of Flight) sensörünü göreceğiz.

Nisan ayının ikinci hafta tanıtılması beklenen OnePlus 8 serisinin (OnePlus 8, OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 Pro) üst modeli Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 865'den güç alacak, 120Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek. OnePlus'ın bu seride kablosuz şarj teknolojisini kullanması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Robert Downey Jr, Hollywood, Teknoloji

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

16:58: Yön ve işaret levhalarını çalanlar yakalandı - Haberler 16:58: Korona virüs tedbiri kapsamında ekmek alabilmek için bakkala drone yolluyor - Haberler 16:57: Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler 16:56: (Özel haber) Facianın yaşandığı bölgede çığ altında kalan araçlar çıkarılıyor - Haberler 16:56: Aksaray'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor - Haberler 16:35: İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler 15:08: Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi - Haberler 14:44: Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading