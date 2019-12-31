Haberler » Spor » Karşıyaka 3 kulvarda Play-Off'ta - Spor

Karşıyaka 3 kulvarda Play-Off'ta

BASKETBOL, futbol ve voleybolda A takım kategorisinde liglerde mücadele eden Karşıyaka, 2019 yılını 3 branşta birden Play-Off potasında tamamladı.

31.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:57 Karşıyaka 3 kulvarda Play-Off'ta

BASKETBOL, futbol ve voleybolda A takım kategorisinde liglerde mücadele eden , 2019 yılını 3 branşta birden Play-Off potasında tamamladı. 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te şampiyonluk kazandığı Ufuk Sarıca yönetiminde ING Süper Ligi'nde 3 yıl sonra iddialı kadrosuyla tekrar zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, liderlik mücadelesi veriyor. Ligde bu sezon oynadığı 14 maçın 12'sini kazanan Kaf-Kaf, pazar günü lider Anadolu Efes'i bileğinin hiç bükülmediği evinde yenerse ilk yarıyı zirvede tamamlayacak.

FIBA Europe Cup'ta da yer alıp kupanın favorisi olarak gösterilen Pınar Karşıyaka, erkekler basketbolunda Avrupa'da yoluna devam eden 11 Türk takımı arasında grubunda lider olan tek ekip konumunda. Geçen sezon altyapı patentli kadrosuyla TFF 3'üncü Lig'de Play-Off oynayan Karşıyaka, başarısını sancılı başlayıp ardından çıkışa geçtiği bu sezon da sürdürdü. Yeşil-kırmızılı ekip 3'üncü Lig 2'nci Grup'da ilk yarıyı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle Play-Off hattında dördüncü sırada tamamladı. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda yıllardır genç kadroyla mücadele eden Kaf-Kaf, devreyi 7 galibiyetle Play-Off'ta bitirdi.



basketbol, Karşıyaka, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:30   Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması - Spor
10:29   Altınordulu Ravil, Avrupa devlerinin göz hapsinde - Spor
10:28   İzmirli sporcular 2019'da madalyalara ambargo koydu - Spor
10:28   Gaziantep FK'de hedef "nokta transferler" - Spor
10:24   Tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti - Spor
09:38   Ünal Karaman'dan havalimanında taraftarlara duygusal veda - Spor
09:17   Cenk Gönen'den Beşiktaş açıklaması: İnşallah bir daha nasip olur - Spor
08:49   Antalyaspor, Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı - Spor
08:10   Trabzonspor'da ilk teknik direktör adayı Erol Bulut - Spor
08:10   Galatasaray'dan Nzonzi'ye 150 bin Euro ceza! Fransız yıldız Lyon'la anlaştı - Spor
31.12.2019 10:35:46