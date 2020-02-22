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Karşıyaka 5'te 5 peşinde

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kemerspor 2003'ü 2-1 yenerek 4'te 4 yapan Play-Off potasındaki Karşıyaka yarın önemli rakiplerinden Esenler Erokspor'u konuk edecek.

22.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:40Karşıyaka 5'te 5 peşinde

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kemerspor 2003'ü 2-1 yenerek 4'te 4 yapan Play-Off potasındaki yarın önemli rakiplerinden Erokspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Metehan Alpat yönetecek. Kaf-Kaf'ta sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, bilet fiyatları 5 TL olarak belirlendi. Son 4 maçta kalitelerini ortaya koyduklarını belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Geçtiğimiz son 4 hafta düşündüklerimizi sahaya yansıttık. Oyuncularımız  istediklerimiz karşısında bize çok önemli geri bildirimler yapıyor. Bu bizim için çok önemli. Kadro içindeki derinliği yakaladık. Forma rekabeti arttı. Kim oynarsa oynasın hepsine güvenimiz tam" dedi.  Karşıyaka'nın muhtemel 11'i; "Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Fatih, Mustafa Aşan, Doğukan, Barış, Özgür, Hakan Kuş."


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Esenler, Spor

Kaynak: DHA

Spor

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