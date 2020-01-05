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Karşıyaka arayışta

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor'la oynayacağı 2'nci yarının ilk maçının hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka, forma giyemeyecek 2 as oyuncusunun yerine alternatif arıyor.

05.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:59 Karşıyaka arayışta

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 'la oynayacağı 2'nci yarının ilk maçının hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren , forma giyemeyecek 2 as oyuncusunun yerine alternatif arıyor.

Yeşil-kırmızılılarda teknik heyet, takımın önemli isimlerinden olup bu sezon ligde 16 maçın tamamında ilk 11'de forma giyen Mustafa Aşan ve Metin Peker'in sarı kart cezalısı olduğu karşılaşmada kadro içinden alternatif yaratacak. Teknik direktör Soner Tolungüç, Mustafa Aşan ve Metin gibi önemli isimlerin yokluğunda sezon başında sözleşme yenilenmedikten sonra başka kulübe transfer olmayıp geçen aylarda yuvaya dönen Onur Kıntaş'a, "Hazır ol" emri verdi. Onur'un lisansı hafta içi çıkarılacak.

Tesislerindeki antrenman sahasının bakımının tamamlanmasının ardından 2 ay sonra evinde çalışmaya başlayan İzmir ekibinde başkan Turgay Büyükkarcı da antrenmanı ziyaret edip teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükçekmece, Tepecikspor, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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