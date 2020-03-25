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Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Tüm önlemleri aldık

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemekle ilgili kulüp olarak tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

25.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:57
Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Tüm önlemleri aldık

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemekle ilgili kulüp olarak tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Yeşil kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında bir açıklama yayımlayan Turgay Büyükkarcı, kulüp bünyesinde şimdiye kadar koronavirüs şüphesine rastlanmadığını belirtti. Salgın nedeniyle ilk günden itibaren tedbir aldıklarını dile getiren başkan Büyükkarcı, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak ilk günden bu yana, henüz ülkemizde tedbirler alınmaya başlamadan harekete geçen kulübümüz, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkililerin göstermiş olduğu direktiflere uyarak salgının yayılımını önlemek için elinden gelen tüm önlemleri almış ve almaya devam etmektedir" dedi.Büyükkarcı şöyle devam etti: "Tüm tesislerin dezenfekte edilmesine ve çalışmaların özenle gerçekleştirilmesine rağmen salgının tehlikesi nedeniyle altyapı çalışmalarına ve spor okullarına ara verilmesiyle başlayan süreçte liglerin tatil edilmesiyle birlikte tüm kulüp faaliyetlerimiz de duraklatılmıştır. Bu doğrultuda tüm şubelerimizde yer alan idari personele de izin verilmiş olup, yalnızca evden çalışma imkanı olan birimlerimiz ile gerekli faaliyetleri sürdürmekteyiz. Alınan önlemler ve bireysel bilinçli yaklaşım sayesinde sorumluluğumuz altında bulunan bini aşkın altyapı ve spor okulu öğrencimiz başta olmak üzere hiçbir antrenörümüzde, sporcumuzda veya çalışanımızda bugüne kadar koronavirüs şüphesine rastlanmadığını belirtmek isteriz. Salgının en kısa sürede sona ermesini ve tüm insanların keyifle günlük hayatlarına dönmesini umarken, hastalanmış olanlara acil şifalar diliyoruz. Evinizde kalın, sağlıkla kalın."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Karşıyaka, Spor

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