Karşıyaka Belediyesi iki konukevini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza minnettarız ve daima yanlarındayız" dedi.

ÖNEMLİ ADIM

Türkiye'de vaka sayısının 18 bini aştığı kovid-19 pandemisine karşı pek çok önlem alan ve sosyal hizmetlerle vatandaşlarının yanında olan Karşıyaka Belediyesi, sağlık çalışanları için de önemli bir adım attı. Mavişehir 'deki 5 odalı Kent Konukevi ile Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan 24 odalı Türkan Saylan Kız Öğrenci Konukevi bu hafta itibariyle çeşitli hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu. Her iki tesisi de biyosidal ürünlerle dezenfekte ettiren Karşıyaka Belediyesi, konukları için rutin temizlik ve kat hizmetlerini de sürdürüyor.

"DAİMA YANLARINDAYIZ"

Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının yüksek risk altında, büyük fedakârlıklarla görev yaptığını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Tedbir amaçlı olarak ailelerinin yanına, evlerine gitmek istemeyen, hastane şartlarında da yeterli dinlenme ve konaklama imkanı bulamayan sağlık çalışanlarımız için konukevlerimizin kapılarını açtık. Canlarını ortaya koyarak görevlerini yerine getiren, salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız ve tüm imkanlarımızla yanlarındayız" dedi.

Kaynak: Bültenler