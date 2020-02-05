Karşıyaka Belediyesi ve İYTE 'Odak Toplantısı'nda buluştu

Başkan Tugay ve Rektör Baran'ın öncülüğünde gerçekleşen zirvede; ortak çalışma grupları kurulması ve altyapıdan enerji verimliliğine kadar pek çok alanda çözüm odaklı projeler üretilmesi kararlaştırıldı.

"Amacımız bilgiyi ürüne dönüştürmek"

İYTE Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, başkan yardımcıları ve bürokratlar, Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, İYTE üst yönetimi ile akademisyenler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Baran "Enstitümüzde çok nitelikli öğretim üyelerimiz var ve akademik bilgiyi ülkemizin gelişimi adına kullanmak, bilgiyi ürüne dönüştürmek için çaba sarf ediyoruz. Üniversiteler bir ülkenin sosyo-ekonomik gelişim sürecinde etkin rol oynaması ve topluma rehberlik etmesi gereken kurumlardır. Bu bağlamda bölgemizdeki kamu kurumları ve özel sektörle temaslarda bulunarak bölgenin kalkınması için etkin ve verimli rol oynama stratejisi belirliyor ve çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Son dönemlerde üniversite - belediye işbirliğine de çok önem veriyor, bu yönde adımlar atıyoruz. Her anlamda kentin dinamiklerine katkı sunma motivasyonuna sahibiz. Birlikte, Karşıyaka'ya ve ülkemize katkı sağlayacak işler yapacağımıza, başarı hikayeleri yaratacağımıza inanıyorum" dedi.

"Bilime ve teknolojiye ihtiyacımız var"

Yerel yönetimlerin, klasikleşmiş hizmet anlayışının dışında, daha yenilikçi ve teknolojiyi kullanan kurumlar olması gerektiğinin altını çizen Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay da "Bizim tek amacımız işimizi iyi yapmak. Bilime, teknolojiye ve yeniliklere çok ihtiyacımız var. Belediyeler kendi ekipleriyle ve bilgi birikimleriyle bir şeyleri başarmaya çalışıyor. Yeterli teknik ve bilimsel destek alamıyoruz. Bu mekanizmalar kurulmamış. Bu anlamda sergilediğiniz yaklaşım için çok teşekkür ediyorum ve bir ziyaretin ötesine geçerek devamının gelmesini diliyorum. Belediyede görev yapan bürokratlarımızın, çalışma arkadaşlarımın hepsi kendi alanlarında çok başarılı ve yeniliklere açık insanlar. Birlikte güzel çalışmalarımıza imza atacağımıza inanıyorum. İYTE ve Karşıyaka Belediyesi işbirliği, belki de diğer belediyeler için hatta Türkiye genelinde etkili olacak bazı olumlu örnekleri ortaya koymak adına da bir fırsat olacaktır" diye konuştu. Tugay ve ekibi, ziyaret kapsamında İYTE Yerleşkesi'nde bulunan Teknopark'ı da gezdi.