Karşıyaka bu konseri konuşuyor

Şef Erol Gönüldaş yönetiminde 40 kişilik koro, 22 kişilik saz ekibinden oluşan Karşıyaka Sanat Derneği TSM Korosu'nun son konserinin "tadı damaklarda kaldı, müzikten zevk aldık. Karşıyakalı amatörler profesyonellere taş çıkarttı" yorumları koronun çıtasını daha da yükselteceğinin habercisi oldu.

Yaklaşık 800 müzikseverin son şarkıya kadar zevkle izlediği konserin beklentilerden çok daha iyi geçtiğini ifade eden Karşıyaka Sanat Derneği Başkanı Avni Erboy, "Karşıyaka'nın kültür, müzik ve sanatta da adını daha güçlü duyuracağının amatör koromuzun bu konseriyle kanıtladık. Karşıyaka Belediyesi Deniz Baykal Kültür Merkezi'ne gelen ve konserimizi izleyen müzikseverlere çok teşekkür ederiz. Bizlere güç ve moral verdiler. Bundan böyle çok daha güzel ve keyif alacakları konserlere imza atacağız. Şefimiz Kanun üstadı Erol Gönüldaş bu alanda bir numara olduğunu da bir kez daha kanıtladı. Yöneticilerimiz ve aynı zamanda koroda solist olarak sahne alan Muhsin Gürmen, Mustafa Orta, Bülent Aşçıbaşına başta olmak üzere emeği geçenlere ve özellikle de koromuzun değerli seslerine ve saz ekibimize sonsuz teşekkürler. Karşıyaka'da koroların çıtalarını yükselttiğimiz için de çok mutluyuz. Bundan böyle zevk alınacak konserler dinlenecek. Yeni yılınız kutlu olsun"