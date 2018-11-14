Karşıyaka Bu Yıl da Zirvede

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:29



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:29

Karşıyaka Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı tarafından yapılan araştırmada, İzmir ve Ege Bölgesi'nin en başarılı ilçe belediyesi oldu. Türkiye genelinde de 7. sıraya yerleşen Karşıyaka'nın ödülü, İstanbul'da düzenlenen törenle takdim edildi.Belediye hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve halkın yaşam standartlarını artırmak için çalışmalar yürüten İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV), bu yıl ikinci kez Türkiye'deki ilçe belediyelerinin karnesini hazırladı. Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı çerçevesinde yapılan, 'İnsani Gelişme Endeksi' çalışmasına, ülke çapında nüfusu 150 bin ve üzeri olan 186 belediye dahil edildi. Yönetim, şeffaflık, sosyal yaşam, eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı ve çevre gibi objektif göstergeler içeren 65 kıstas üzerinden inceleme ve araştırmalar yapıldı.İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törenle açıklanan sonuçlara göre; İzmir ve Ege Bölgesi'nin zirvesinde, geçen yıl olduğu gibi yine 'Karşıyaka Belediyesi' yer aldı. Karşıyaka, Türkiye genelinde de yükseliş göstererek pek çok önemli ilçeyi geride bıraktı ve 7'nci oldu. Hazırlanan raporda, ülke genelindeki ilçeler insani gelişme düzeyine göre; yeşil, sarı, mavi ve kırmızı bölge olmak üzere dört ana grupta toplanırken, Karşıyaka Belediyesi 'Yeşil Bölge' olarak adlandırılan 'Çok Yüksek İnsani Gelişme Grubu'na dahil edildi.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "4,5 yıla sığdırdığımız önemli ödüllere bir yenisini daha eklemenin ve ülkemizde çok yüksek insani gelişme performansı gösteren sayılı ilçeler arasında yer almanın onurunu yaşıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin İNGEV gibi tarafsız kuruluşlarca değerlendirilip ödüllendirilmesi gurur verici. Halkımızın yaşam standardını artırmak ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak için çalışmaya, her işimizle Türkiye'ye esin kaynağı olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR