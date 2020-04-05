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Karşıyaka Çarşısı'na giriş çıkışlar kapatıldı

İzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı, Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla giriş ve çıkışlara kapatıldı.

05.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:29
Karşıyaka Çarşısı'na giriş çıkışlar kapatıldı
İzmir 'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı, Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla giriş ve çıkışlara kapatıldı. Çarşıya özel izni olan ve çarşı esnafı dışında kimse alınmıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de 501 kişinin ölümüne sebep olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm yurtta geniş çaplı önlemler alınıyor. Bazı vatandaşlar uyarıları ciddiye alırken kimi yerlerde ise tüm ikazlara rağmen kalabalık görüntüler oluşmaya devam ediyordu. Bunlardan birisi de İzmir'in en yoğun bölgelerinden birisi olan Karşıyaka Çarşısı'ydı. Son günlerde emniyet birimleri ve zabıta ekiplerinin tüm çağrılarına rağmen kalabalık görüntünün oluştuğu Karşıyaka Çarşısı olarak bilinen Kemal Paşa Caddesi giriş ve çıkışa kapatıldı. Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan kararın ardından çarşı girişleri bugün polis barikatıyla kapatıldı. Çarşıya girmek isteyen vatandaşları polis ve bekçi ekipleri karşılarken, çarşının içerisine özel izni olan ve çarşı esnafı dışında kimsenin alınmaması kararlaştırıldı. Çarşıya girmek zorunda olan çalışanlar ve özel izni olan vatandaşlar da yan yolları kullanarak sokağa giriş yapabildi. Özellikle son günlerde emniyet birimlerinin ve yetkililerin tüm uyarılarına rağmen çarşıda oluşan kalabalıktan bugün eser yoktu. Giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından bomboş kalan Karşıyaka Çarşısı'nda esnaflık yapan kişiler de alınan önlemden dolayı memnun olduklarını belirtti. Uyarıları bugün dikkate alan vatandaşlar evlerinde kalırken, Karşıyaka sahilinin boşluğu da dikkat çekti.

"Uyarılara kulak asmıyorlardı; bu uygulama çok güzel oldu"

Tedbir kapsamında alınan kararı memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ve esnaf bu uygulama sayesinde kalabalığın önünün kesildiğini ifade etti. Çarşı esnafından Gökçe Kalender, "Karşıyaka Çarşısı'nda yapılan bu uygulama bence doğru bir karar. Biz mağazanın içerisinde olduğumuz için gün içerisindeki yoğunluğu çoğu zaman göremiyoruz. Boş dolaşan vatandaşlardan ziyade banka işleri için gelenlerden dolayı yoğunluk oluşuyordu ama bazı insanlar bilinçsiz şekilde dolaşıyor, maske ve eldiven kullanmıyorlardı. Yan yana sarılarak yürüyen insanlar vardı ama bu uygulama ile inşallah her şey daha düzgün olur. Umarım bu önlem daha uzun sürer. Çünkü bugün önlem kaldırılırsa insanlar yarın yine aynı şekilde dolaşabilir. İnşallah insanlarımız daha da bilinçlenir. Gün içerisinde birçok polis ve bekçi dolaşıyor. Emniyet anons yapıyor, camilerden anons yapılıyor ama insanlar bu uyarılara kulak asmıyorlardı. Bu uygulama çok daha güzel oldu. Böyle bir kısıtlamanın vatandaşlarımızın da faydasına olacağına inanıyorum" sözlerine yer verdi.

"Görünce şoke oldum"

Çarşıdaki kalabalık görüntüden eser kalmayışı hakkında memnuniyetini belirten Elif Acar isimli vatandaş ise, "Şu an için en doğrusu bu bence. Çünkü çarşı çok kalabalık oluyor ve bu hastalığın daha çok yayılmasına sebep oluyor. Şu an için önlemler gayet iyi, insanlar bu önlemlerle kurallara daha çok uyuyor. Burada çalıştığım için çarşıdayım. İnsanlar artık önlemlere uyuyor. Çarşıda bir tenhalık var. Görünce şoke oldum" diye konuştu.

"Son günlerde bir hayli kalabalıktı, şimdi bomboş"

Gülçin Kalya isimli bir çalışan da alınan önlemler hakkında, "Şu an çok güzel bir tedbir alınmış ama bu bile az bence. Son günlerde bir hayli kalabalıktı burası, şimdi bomboş" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Karşıyaka, Polis, İzmir, Güncel
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