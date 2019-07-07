07.07.2019 14:36
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Karşıyaka çok rahat

Karşıyaka çok rahat

Profesyonel futbol liglerinde yeni sezon öncesi birçok takım kadrolarını tepeden tırnağa yenilerken transfer yasağıyla yola üst üste dördüncü sezon da altyapısından çıkan mevcut futbolcularıyla devam edecek Karşıyaka uyum sorunu çekmeyecek.

Profesyonel futbol liglerinde yeni sezon öncesi birçok takım kadrolarını tepeden tırnağa yenilerken transfer yasağıyla yola üst üste dördüncü sezon da altyapısından çıkan mevcut futbolcularıyla devam edecek Karşıyaka uyum sorunu çekmeyecek. Yıllar boyunca transferde her sezon futbolcu değirmeni gibi çalıştıktan sonra borçları yüzünden gelen yasakla özüne dönen Kaf-Kaf, kendi gençleriyle başarılı oldu.
Geçen sezon altyapı patentli kadrosuyla TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynayan Karşıyaka, yeni sezon öncesi başarılı olan takımı çok büyük oranda korumayı başardı. Teknik direktör Mesut Toros'la yeniden anlaşan İzmir temsilcisi kadronun en önemli kozları takım kaptanı Mustafa Aşan ve golcü Hakan Kuş'la sözleşme yeniledi. Arif'le de yeniden anlaşmaya yakın olan yeşil-kırmızılıların tek fireleri yola devam edilmeme kararı alınan Onur ve Bartu olacak. Takımı hazır olan Karşıyaka, yeni sezonda Mesut Toros önderliğinde başarılı çizgisine kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.


- İzmir
Kaynak: DHA
Karşıyaka, Futbol, İzmir, Spor

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