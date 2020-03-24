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Karşıyaka'da 3 tekstil pazarı kurulmayacak

Karşıyaka ilçesindeki 3 tekstil pazarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için kurulmayacağı bildirildi.

24.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:22
Karşıyaka'da 3 tekstil pazarı kurulmayacak
Karşıyaka ilçesindeki 3 tekstil pazarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için kurulmayacağı bildirildi.
Karşıyaka Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler , Şemikler ve Bostanlı pazarlarındaki tekstil bölümlerinin açılmayacağı belirtildi. Pazar yerlerindeki sebze, meyve ve gıda satışının belirli kurallar çerçevesinde devam edeceği belirtildi.
Bu doğrultuda bugün Bahçelievler ve Şemikler pazar yerlerine giden zabıta ekiplerinin pazarcılara uyulması gereken kuralları anlattığı, açıkta yiyecek satışının yasaklandığının iletildiği kaydedildi.
Öte yandan koronavirüs salgınını önlemek için eczaneler, taksi durakları, muhtarlıklar, belediye tesisleri, metro girişleri, pazar yerleri, yeraltı çöp konteynerlerinin çevreleri ve ortak kullanımda olan pek çok alanda dezenfekte işlemi yapıldığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca Karşıyaka Belediyesi'nin hizmet saatlerinin 12.00-16.00 olarak düzenlendiği belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Bahçelievler, Karşıyaka, Güncel

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