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Karşıyaka'da aralıksız 'korona' mesaisi

Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarından Çarşı ve çevresinde bilgilendirici el broşürleri dağıttı.

29.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:36
Karşıyaka'da aralıksız 'korona' mesaisi

'Evde kalın' mesajı verilen ve virüse karşı önemli bilgiler içeren broşürleri vatandaşlara takdim eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda sözlü uyarılarda da bulundu. Ayrıca belediye araçları ile anonslar yapılarak, "Sevdiklerinizin ve kendinizin sağlığı için lütfen evde kalın" denildi, acil durumlarda Karşıyaka Belediyesi'nin 444 1 575 numaralı danışma hattının aranabileceği hatırlatıldı.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT!

Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve insanların birbirlerinden en az 1 metre uzakta durması gerektiğini hatırlatan zemin çıkartmalarını da marketler, duraklar ve ATM önleri gibi çeşitli noktalara yerleştirdi. Öte yandan, ilçe genelindeki 588 market ve süpermarket ziyaret edilerek, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye ilişkin tebligatlar yapıldı, vatandaşları bilgilendirmek için afişler asıldı. Genelge uyarınca marketlerin 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vereceği ve içerideki müşteri sayısının marketin hizmet alanının yüzde 10'unu aşmaması gerektiği bildirildi.

"EVİNİZDE KALIN, EN BÜYÜK KATKIYI YAPIN"

Koronavirüs ile mücadele çalışmalarının her alanda yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Bizim belediye olarak herhangi bir şekilde sokağa çıkma yasağı koyma yetkimiz yok. Yapabileceğimiz şey, tüm imkanlarımızla halkımızı uyarmak ve bilinçlendirmek. Gerek sosyal medya yoluyla, gerekse billboard, afiş ve broşür çalışmalarıyla, hatta kent içinde araçla anonslar yaparak vatandaşlarımızı mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarmaya çalışıyoruz. Diğer yandan da belediye olarak tüm gerekli tedbirleri alıyor, sosyal desteklerimizi sürdürüyoruz. Tüm ilgili müdürlüklerimiz ile birlikte tam bir seferberlik içinde çalışmaya, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da evlerinde kalarak bu zor sürece en büyük ve en önemli katkıyı sağlamalarını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Koronavirüs, Karşıyaka, Güncel

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