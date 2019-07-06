06.07.2019 14:31
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Karşıyaka'da Arif için Toros devrede

Karşıyaka

FUTBOLDA yeni sezon öncesi kadroda tutmak istediği sözleşmesi biten isimlerden Mustafa Aşan ve Hakan Kuş'la yeniden anlaşan Karşıyaka'da, ilk görüşmede imzaya yanaşmayan Arif Cılak için teknik direktör Mesut Toros devreye girdi.

FUTBOLDA yeni sezon öncesi kadroda tutmak istediği sözleşmesi biten isimlerden Mustafa Aşan ve Hakan Kuş'la yeniden anlaşan Karşıyaka'da, ilk görüşmede imzaya yanaşmayan Arif Cılak için teknik direktör Mesut Toros devreye girdi. Takımın önemli parçalarından olan 25 yaşındaki ön liberoyla görüşen Mesut Toros, futbolcuya kendisini mutlaka kadroda görmek istediğini söyledi. Arif'in pazartesi günü Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gelerek Başkan Turgay Büyükkarcı'yla yeniden masaya oturacağı öğrenildi. Sözleşmesi biten Onur ve Bartu'yla yeniden anlaşmama kararı alan Karşıyaka, sezon öncesi antrenmanlara 9 Temmuz Salı günü tesislerinde başlayacak.


- İzmir
Kaynak: DHA
Mustafa Aşan, Mesut Toros, Karşıyaka, Spor

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