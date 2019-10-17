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Karşıyaka'da Ayın Konuğu: Hasan Topal ve Orhan Beşikçi

Karşıyaka Belediyesi, yoğun ilgi gören 'Ayın Konuğu' söyleşilerinde bu ay İzmir Mimarlar Odası Eski Başkanı Hasan Topal ile Kent Gözlemcisi ve Yazar Orhan Beşikçi'yi ağırlayacak.

17.10.2019 10:12Karşıyaka'da Ayın Konuğu: Hasan Topal ve Orhan Beşikçi

"Kent ve Biz" temalı söyleşi, yarın (18 Ekim Cuma) saat 20.00'da, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

HERKESE AÇIK VE ÜCRETSİZ

Haluk Işık'ın yöneteceği söyleşide; konukların kendi mesleki tecrübeleri ışığında, kent kültürü ve kentlilik bilinci konuşulacak. Topal ve Beşikçi'nin bu alanda ürettikleri düşünce ve eylemlerden yola çıkılarak, kentsel dönüşümden tarihsel ve kültürel değerlere kadar, pek çok konu ele alınacak. Bir kentte yaşamanın ve bir kenti yönetmenin karşılıklı sorumlulukları tartışılacak. Etkinlik, herkese açık ve ücretsiz olacak.

HER AY FARKLI KONUKLAR

Karşıyakalılar tarafından ilgiyle takip edilen 'Ayın Konuğu' söyleşileri, sezon boyunca dopdolu bir programla sürdürülecek. Karşıyaka her ay; spor, siyaset, kadın, çevre, tarım, emek ve felsefe gibi, hayatın tüm alanlarına dair, birbirinden değerli adları konuk etmeye devam edecek.


Karşıyaka, Güncel

Kaynak: Bültenler

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