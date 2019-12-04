Haberler » Spor » Karşıyaka'da Barış formayı kaptı - Spor

Karşıyaka'da Barış formayı kaptı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka'da kanat oyuncusu Namık Barış Çelik, son haftalarda sergilediği performansla ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

04.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:33Karşıyaka'da Barış formayı kaptı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan 'da kanat oyuncusu Namık Barış Çelik, son haftalarda sergilediği performansla ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Bu sezon ilk 2 haftada ilk 11'de görev aldıktan sonra 8 hafta üst üste yedek soyunan 21 yaşındaki futbolcu, son 4 karşılaşmada yeniden formasına kavuştu. Teknik direktör Soner Tolungüç'ün gözüne girmeyi başan Barış; son 4 maçta Payasspor (D), Fethiyespor, Cizrespor (D) ve karşısında 11'de görev aldı. Son olarak iç sahada 2-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Turgutluspor karşılaşmasında takımının tek golüne imza atan Barış, profesyonel kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:05 TFF 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! Suat Arslanboğa'ya... - Spor
13:02 Sedat Kılınç'tan Kayserispor açıklaması - Spor
13:00 Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi resmen başladı - Spor
13:00 CANLI | Şenol Güneş konuşuyor - Spor
12:58 Okullar Ligi 6. sezonu başladı - Spor
11:28 Suat Kaya: 20 yıl protez saç kullandım, herkes kendi saçım zannetti - Spor
11:23 Roberto Carlos Türkiye'ye geleceği iddialarını yalandı - Spor
11:12 Galatasaray'ın Lo Celco'yu kiralayacağı iddia edildi - Spor
10:38 Paul Ntep sözleşmesini feshetti - Spor
10:07 Merih'ten çarpıcı transfer açıklaması! Juventus kararını duyurdu - Spor
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
4.12.2019 13:10:27