Karşıyaka'da Barış formayı kaptı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka'da kanat oyuncusu Namık Barış Çelik, son haftalarda sergilediği performansla ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Bu sezon ilk 2 haftada ilk 11'de görev aldıktan sonra 8 hafta üst üste yedek soyunan 21 yaşındaki futbolcu, son 4 karşılaşmada yeniden formasına kavuştu. Teknik direktör Soner Tolungüç'ün gözüne girmeyi başan Barış; son 4 maçta Payasspor (D), Fethiyespor, Cizrespor (D) ve Turgutluspor karşısında 11'de görev aldı. Son olarak iç sahada 2-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Turgutluspor karşılaşmasında takımının tek golüne imza atan Barış, profesyonel kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.